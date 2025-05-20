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Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине
20 мая 2025 / 19:31
Рубио заявил, что США не прекращали поставки оружия Украине
© Kevin Dietsch/ Getty Images/ТАСС

Администрация США не останавливала поставки вооружений Украине, однако решения о возможности формирования новых пакетов военной помощи нет. Об этом сообщил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Программа по отправке Киеву вооружений не была отменена. Они продолжают получать оружие", - сказал он во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

У госсекретаря также поинтересовались, готова ли вашингтонская администрация запросить у Конгресса финансирование на новый пакет вооружений для Украины. "Это другое решение. Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительными средствами. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает передаваться", - указал он.

Вместе с тем Рубио отметил, что ранее была на неделю приостановлена программа предоставления Украине американских разведанных.

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