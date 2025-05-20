Украина сегодня представляет собой квазигосударство, это следует учитывать в ходе проведения переговоров. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что у Украины нет источников самостоятельного развития, а для принятия государственный решений она прибегает к иностранной помощи. Вместе с тем Владимир Зеленский еще в мае прошлого года исчерпал свои полномочия на должности президента Украины, указал политик.

Так, Украина на нынешнем этапе не является суверенным государством, подчеркнул он.

"Можно по-разному определять его юридическую природу, но, вероятнее всего, это все-таки сегодня квазигосударство. То, что часто называют термином failed state, но не полноценное государство. И это важно принимать во внимание в рамках проведения переговоров", - заключил Медведев.