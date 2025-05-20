Лавров прибыл с визитом в Армению

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Армению с рабочим визитом, сообщает ТАСС.

Ожидается, что Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел республики Араратом Мирзояном, а также встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

В предыдущий раз глава российского внешнеполитического ведомства посещал армянскую столицу в июне 2022 года.

Контакты пройдут в развитие договоренностей, достигнутых 8 октября прошлого года на высшем уровне, а также по итогам визита Мирзояна в Москву 21 января. По данным МИД РФ, в повестке дня обсуждение "широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, прежде всего, в ООН".

Лавров и Мирзоян предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации. Вместе с тем запланировано подписание Плана межмидовских консультаций на 2025-2026 годы.