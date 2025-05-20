Маск: SpaceX не планирует создавать боевые беспилотники и вооружения

Компания SpaceX не планирует осуществлять разработку вооруженных беспилотников и другого оружия, так как это не соответствует ее миссии. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в ходе Катарского экономического форума в Дохе.

"SpaceX является лидером в области космических запусков. Мы не занимаемся дронами, мы строим ракеты, спутники и интернет-терминалы. В текущем году на долю SpaceX придется порядка 90% от выводимой на орбиту общей массы. Китай обеспечит около 5%, а на остальной мир, включая другие компании США, придется еще около 5%", - указал миллиардер.

Маск также отметил, что его компания часто получает запросы на разработку вооружений, но неизменно отвечает отказом. "На сегодняшний день я не вижу перспектив для того, чтобы SpaceX занялась оружием. Это не является нашей целью", - заверил он.