Матвиенко заявила о недопустимости формального подхода в работе с Донбассом и Новороссией

У воссоединенных регионов Донбасса и Новороссии есть множество особенностей, формальный подход в работе с ними недопустим. На этом акцентировала внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

Губернатор выразил Матвиенко благодарность за поддержку и ускорение процесса решения вопросов благодаря корректировке законодательной базы с учетом особенностей воссоединенных регионов. Он отметил, что профильное министерство активно "помогает по всем вопросам".

"Мы объяснили, что формально подходить нельзя. Надо по существу, поскольку у вас столько особенностей в новых регионах - адаптация, вхождение. И нельзя под общую гребенку, надо по каждому региону отдельно рассматривать вопросы", - указала Матвиенко.