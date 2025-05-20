Медведев обозначил ключевые условия урегулирования конфликта

Основой нового международного постконфликтного урегулирования должны стать устойчивый мир, права человека, доверие между участниками конфликта на всех уровнях и обязательство воздержаться от помех мирному урегулированию. Такие условия выделил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Первое условие - это, безусловно, сам устойчивый мир. Причем это не просто сиюминутное отсутствие военных действий. Международное право должно сформировать действенные гарантии против реваншизма, милитаризации, радикализации, иностранного вмешательства, экспансии военных блоков и повторения практик, которые способствовали началу конфликта", - указал политик.

Вторым условием он обозначил права человека "как главный критерий качества регулирования конфликта". "Успех мирного урегулирования измеряется не территориями или ресурсами, а качеством жизни населения на постконфликтной стадии", - отметил Медведев.

Третье важное условие, по его словам, - это обращение взгляда участников конфликта в будущее, восстановление между ними доверия на всех уровнях, от рядовых граждан до политических лидеров. "Я понимаю, насколько это сложный и болезненный процесс, но без него не обойтись", - подчеркнул зампред СБ РФ.

"Четвертое - все государства, которые так или иначе вовлечены в конфликт, должны соблюдать обязательство не чинить препятствия мирному урегулированию", - заключил он.