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Медведев обозначил ключевые условия урегулирования конфликта
20 мая 2025 / 20:47
Медведев обозначил ключевые условия урегулирования конфликта
© Артем Геодакян/ ТАСС

Основой нового международного постконфликтного урегулирования должны стать устойчивый мир, права человека, доверие между участниками конфликта на всех уровнях и обязательство воздержаться от помех мирному урегулированию. Такие условия выделил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Первое условие - это, безусловно, сам устойчивый мир. Причем это не просто сиюминутное отсутствие военных действий. Международное право должно сформировать действенные гарантии против реваншизма, милитаризации, радикализации, иностранного вмешательства, экспансии военных блоков и повторения практик, которые способствовали началу конфликта", - указал политик.

Вторым условием он обозначил права человека "как главный критерий качества регулирования конфликта". "Успех мирного урегулирования измеряется не территориями или ресурсами, а качеством жизни населения на постконфликтной стадии", - отметил Медведев.

Третье важное условие, по его словам, - это обращение взгляда участников конфликта в будущее, восстановление между ними доверия на всех уровнях, от рядовых граждан до политических лидеров. "Я понимаю, насколько это сложный и болезненный процесс, но без него не обойтись", - подчеркнул зампред СБ РФ.

"Четвертое - все государства, которые так или иначе вовлечены в конфликт, должны соблюдать обязательство не чинить препятствия мирному урегулированию", - заключил он.

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