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Страны ЕС приняли решение отменить экономические санкции в отношении Сирии
20 мая 2025 / 20:57
Страны ЕС приняли решение отменить экономические санкции в отношении Сирии
© AP Photo/ Leo Correa/ТАСС

Страны - члены Европейского союза решили отменить экономические санкции, примененные в отношении Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии сообщества Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли решение отменить наши экономические санкции в отношении Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - указала она в соцсети X. Каллас отметила, что "ЕС неизменно поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и продолжит это делать".

В конце прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы были выведены из города. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и выехал из страны. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш- Шараа.

ЕС вводил экономические санкции против Сирии с 2011 года: в отношении правительства и военных структур, семьи и окружения Асада. 

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