Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
20 мая 2025 / 22:43
КОТИРОВКИ
USD
20/05
97.9241
EUR
20/05
104.8872
Новости часа
Дуров заявил о готовности дать показания по поводу вмешательства в выборы Румынии Медведев прокомментировал доверие к Трампу фразой из "17 мгновений весны"
Москва
20 мая 2025 / 22:43
Котировки
USD
20/05
97.9241
0.0000
EUR
20/05
104.8872
0.0000
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
ВС РФ ликвидировали до 70 украинских военных в Сумской области
20 мая 2025 / 21:15
ВС РФ ликвидировали до 70 украинских военных в Сумской области
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские военные с помощью ОТРК "Искандер" ликвидировали до 70 украинских военных в лагере подготовки спецназа у Шостки в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ вблизи населенного пункта Шостка Сумской области был выявлен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые произвели ракетный удар. В результате атаки потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники, добавили в МО РФ.

Ведомство также распространило кадры уничтожения личного состава противника. 

Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
22:07
Дуров заявил о готовности дать показания по поводу вмешательства в выборы Румынии
21:47
Медведев прокомментировал доверие к Трампу фразой из "17 мгновений весны"
21:32
Китай намерен выделить ВОЗ дополнительные $500 млн
21:15
ВС РФ ликвидировали до 70 украинских военных в Сумской области
20:57
Страны ЕС приняли решение отменить экономические санкции в отношении Сирии
20:47
Медведев обозначил ключевые условия урегулирования конфликта
20:26
Матвиенко заявила о недопустимости формального подхода в работе с Донбассом и Новороссией
20:15
Маск: SpaceX не планирует создавать боевые беспилотники и вооружения
19:57
Лавров прибыл с визитом в Армению
19:48
Медведев считает Украину квазигосударством
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры