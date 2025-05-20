ВС РФ ликвидировали до 70 украинских военных в Сумской области

Российские военные с помощью ОТРК "Искандер" ликвидировали до 70 украинских военных в лагере подготовки спецназа у Шостки в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ вблизи населенного пункта Шостка Сумской области был выявлен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые произвели ракетный удар. В результате атаки потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники, добавили в МО РФ.

Ведомство также распространило кадры уничтожения личного состава противника.