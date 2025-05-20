Китай намерен выделить ВОЗ дополнительные $500 млн

Власти КНР планируют оказать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительную финансовую поддержку в размере $500 млн в предстоящие пять лет. Об этом сообщили в постоянном представительстве Китая при ООН в Женеве, передает ТАСС.

"Китай предоставит ВОЗ дополнительное финансирование в размере $500 млн в течение следующих пяти лет, включая увеличение установленного взноса, определенную сумму добровольного взноса и поддержку проектов через Фонд глобального развития и по линии сотрудничества Юг - Юг", - указали в дипмиссии.

Отмечается, что КНР поддерживает организацию "в выполнении ведущей и координирующей роли в глобальном управлении здравоохранением". В представительстве уточнили, что сторонам еще необходимо согласовать целевое использование финансовой поддержки.

Ранее 20 мая страны ВОЗ утвердили сокращенный бюджет организации на период с 2026 по 2027 год в размере $4,2 млрд на фоне выхода Вашингтона, одного из крупнейших доноров, из состава организации.

21 января президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ, объяснив такое решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. США официально прекратят членство в организации с 22 января 2026 года.