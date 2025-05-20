Политологи: военное давление на Украину будет продолжено

Президент России Владимир Путин провел 19 мая телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы российский президент заявил представителям СМИ: «Президент Соединённых Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру.

Договорились с Президентом Соединённых Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей».

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько отмечает в этой связи, что «пока из имеющийся информации не ясно, согласен ли Трамп с тем, что Россия продолжит военное давление на Украину. Представители России заявили о том, что позиция Трампа нейтральна, а позиция ЕС крайне проукраинская и антироссийская. Но дело в том, что сам Владимир Путин заявил о начале переговоров о прекращении огня и даже о полном прекращении боевых действий. Когда они начнутся, чем они завершаться - успехом или наоборот полным провалом - пока что сказать нельзя. Но очевидно, что в ближайшее время боевые действия продолжаться по той простой причине, что переговоры могут идти достаточно долго».

В свою очередь доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш указывает: «дело в том, что стороны согласились в сферах, позволяющих США дистанцироваться от украинского вопроса в случае, если Украина займет неконструктивную позицию. При этом Трамп уверен в конструктивной позиции России. То есть, те вещи, которые он сейчас проговаривает, не являются предметом обсуждения, и Россия продолжит боевые действия, но предметом отдельного обсуждения это во время вчерашнего разговора не стало. Для того, чтобы все это прекратить, требуется меморандум, включающий ряд условий, которые нужно сформулировать и которые нужно выполнить в первую очередь украинской стороне».

Касаясь участия ЕС в переговорном процессе Богдан Безпалько подчеркнул, что «Европа на сегодняшний день по сути вытеснена из переговорного процесса. Но, с другой стороны, ЕС участвуют в переговорах опосредовано путем разного рода экономических рычагов, направленных против России. Готов очередной пакет санкций против РФ, публично выдвигаются политические требования к России, обнародуются негативные оценки в отношении ее руководства. То есть Европа, по сути, участвует в самом противостоянии и тоже пытается принимать участие в переговорах. Поэтому полностью исключать влияние Европы нельзя».

Кирилл Коктыш также считает, что «Европа на сегодняшний день, по сути, выключена из переговорного процесса. Европейские предложения оказались невостребованными». -0-