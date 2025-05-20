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Медведев прокомментировал доверие к Трампу фразой из "17 мгновений весны"
20 мая 2025 / 21:47
Медведев прокомментировал доверие к Трампу фразой из "17 мгновений весны"
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос ТАСС, полностью ли Москва доверяет президенту США Дональду Трампу и считает ли, что он выполнит договоренности, несмотря на противодействие со стороны ЕС и американского "дипстейта".

"В известном советском кинофильме "Семнадцать мгновений весны" персонаж, которого играл Леонид Броневой, - Генрих Мюллер - произносит такую фразу: "Верить нельзя никому. Мне можно". Первая часть этой фразы абсолютно уместна в этой конкретной ситуации. Никому в этом случае доверять нельзя. Несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходимы", - сказал политик при общении с журналистами.

По его словам, хорошо, что сейчас с Вашингтоном налажен диалог. "Но необходимо доверяться тем гарантиям и тем международным документам, которые должны быть подготовлены", - отметил Медведев.

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