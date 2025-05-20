Дуров заявил о готовности дать показания по поводу вмешательства в выборы Румынии

Павел Дуров заявил о готовности дать показания относительно предположительного внешнего вмешательства в президентские выборы в Румынии. Соответствующее сообщение сооснователь Telegram разместил в соцсети X.

"Я готов приехать и дать показания, если это поможет демократии Румынии", - указал он, реагируя на пост лидера оппозиционного националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона, который проиграл во втором туре выборов проевропейскому независимому кандидату Никушору Дану. В своем посте Симион требует аннулировать результаты голосования из-за внешнего вмешательства государственных и негосударственных игроков.

Вместе с тем по утверждению Симиона, в рамках избирательного процесса действовал "целый механизм фальсификации", посредством которого Дану были приплюсованы голоса. Политик обратил внимание, что также имело место "вмешательство со стороны французского государства", сославшись на заявления Дурова.

Некоторое время назад Центральное избирательное бюро Румынии представило окончательный результат подсчета голосов по итогам второго тура выборов президента, согласно которому Дан заручился поддержкой 6 168 642 избирателей, а Симион - 5 339 053.