Президент РФ посетил Курскую область

Президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область. Поездка состоялась накануне, ее кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области. На встрече также присутствовали врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Это первая поездка президента в регион с момента полного освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ) - о завершении операции было объявлено 26 апреля.

Ранее глава государства приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции "Поток". Она позволила российским бойцам прорваться в тыл ВСУ в регионе.