Политика
Президент РФ посетил Курскую область
21 мая 2025 / 10:11
© Софья Сандурская/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область. Поездка состоялась накануне, ее кадры опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области. На встрече также присутствовали врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Это первая поездка президента в регион с момента полного освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ) - о завершении операции было объявлено 26 апреля.
Ранее глава государства приезжал в Курскую область в марте, вскоре после успешной операции "Поток". Она позволила российским бойцам прорваться в тыл ВСУ в регионе.