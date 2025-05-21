Над регионами РФ минувшей ночью нейтрализовали 127 украинских беспилотников

Силы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 127 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"С 20:00 мск 20 мая до 04:05 мск 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотников самолетного типа: 41 БПЛА - над территорией Брянской области, 37 БПЛА - над территорией Орловской области, 31 БПЛА - над территорией Курской области, 6 БПЛА - над территорией Московского региона, 5 БПЛА - над территорией Владимирской области, 3 БПЛА - над территорией Рязанской области и по 1 БПЛА - над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.