Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред Украине

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа оказался разочарованием для Украины и западных союзников. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

"При общении с европейскими лидерами Трамп согласился с подходом, предполагающим либо безоговорочное прекращение огня на Украине, либо применение санкций, если ничего не последует за предложением. Судя по всему, он отказался от этой идеи после беседы с Путиным. Ему нельзя доверять ничего, что длится дольше суток. По всей видимости, ему вообще не интересна Украина", - сказал агентству неназванный европейский дипломат.

При этом в Европе считают возможным, что американский лидер вновь изменит точку зрения, указывает агентство.