Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
21 мая 2025 / 12:46
КОТИРОВКИ
USD
21/05
97.9241
EUR
21/05
104.8872
Новости часа
Над регионами РФ минувшей ночью нейтрализовали 127 украинских беспилотников Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред Украине
Москва
21 мая 2025 / 12:46
Котировки
USD
21/05
97.9241
0.0000
EUR
21/05
104.8872
0.0000
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Россия-США
Политика
Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред Украине
21 мая 2025 / 10:43
Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред Украине
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС, Anna Moneymaker/ Getty Images

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа оказался разочарованием для Украины и западных союзников. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Reuters.

"При общении с европейскими лидерами Трамп согласился с подходом, предполагающим либо безоговорочное прекращение огня на Украине, либо применение санкций, если ничего не последует за предложением. Судя по всему, он отказался от этой идеи после беседы с Путиным. Ему нельзя доверять ничего, что длится дольше суток. По всей видимости, ему вообще не интересна Украина", - сказал агентству неназванный европейский дипломат.

При этом в Европе считают возможным, что американский лидер вновь изменит точку зрения, указывает агентство.

Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
11:27
Над регионами РФ минувшей ночью нейтрализовали 127 украинских беспилотников
10:43
Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред Украине
10:11
Президент РФ посетил Курскую область
22:07
Дуров заявил о готовности дать показания по поводу вмешательства в выборы Румынии
21:47
Медведев прокомментировал доверие к Трампу фразой из "17 мгновений весны"
21:32
Китай намерен выделить ВОЗ дополнительные $500 млн
21:15
ВС РФ ликвидировали до 70 украинских военных в Сумской области
20:57
Страны ЕС приняли решение отменить экономические санкции в отношении Сирии
20:47
Медведев обозначил ключевые условия урегулирования конфликта
20:26
Матвиенко заявила о недопустимости формального подхода в работе с Донбассом и Новороссией
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры