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Китай выразил решительный протест в связи с 17-м пакетом санкций Евросоюза
21 мая 2025 / 10:59
Китай выразил решительный протест в связи с 17-м пакетом санкций Евросоюза
© Петр Ковалев/ ТАСС

Китай выразил решительный протест в связи с 17-м пакетом санкций Евросоюза против России, куда включены и китайские компании. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС о том, как власти КНР могут прокомментировать очередные рестрикции ЕС.

По ее словам, "Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий".

Мао Нин подчеркнула, что Пекин всегда был против односторонних санкций, не опирающихся на международное право и не получивших одобрение Совета Безопасности ООН. "Что касается украинского кризиса, Китай неизменно прилагал усилия по продвижению мирного урегулирования и переговоров. КНР воздерживалась от поставок смертоносного оружия участникам конфликта, строго контролировала экспорт товаров двойного назначения", - указала она.

Официальный представитель также обратила внимание, что большинство государств, включая страны Евросоюз и США, ведут торговлю с Россией. "Нормальное взаимодействие, а также сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не терпит вмешательства и не должно испытывать на себе чье-либо влияние", - акцентировала она.

Дипломат призвала ЕС "отказаться от применения двойных стандартов в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией" и перестать ущемлять интересы китайских предприятий. 

Во вторник ЕС принял 17-й пакет антироссийских санкций, добавив в черный список 17 физических лиц и 58 компаний, а также 189 танкеров, которые транспортируют российскую нефть и нефтепродукты, отказываясь следовать требованиям Брюсселя соблюдать потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

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