Российский рынок акций и курс юаня перешли к снижению

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 21 мая отметился слабым ростом ключевых индексов, а затем перешел к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрировал снижение.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,08%, до 2 825,6 пункта, индекс РТС также поднялся на 0,08%, до 1 108,4 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 1,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,188 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и торговался на уровне 2817,5 пункта (-0,21%), индекс РТС составлял 1 105,22 пункта (-0,21%). Вместе с тем курс китайской валюты также перешел к снижению и составлял 11,14 рубля (-3,25 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.