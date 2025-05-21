Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
21 мая 2025 / 14:00
КОТИРОВКИ
USD
21/05
97.9241
EUR
21/05
104.8872
Новости часа
Путин: россияне всему миру доказали, что являются единым народом Цена золота впервые с 9 мая поднялась выше $3 300 за тройскую унцию
Москва
21 мая 2025 / 14:00
Котировки
USD
21/05
97.9241
0.0000
EUR
21/05
104.8872
0.0000
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Российский рынок акций и курс юаня перешли к снижению
21 мая 2025 / 11:28
Российский рынок акций и курс юаня перешли к снижению
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 21 мая отметился слабым ростом ключевых индексов, а затем перешел к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрировал снижение.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,08%, до 2 825,6 пункта, индекс РТС также поднялся на 0,08%, до 1 108,4 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 1,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,188 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и торговался на уровне 2817,5 пункта (-0,21%), индекс РТС составлял 1 105,22 пункта (-0,21%). Вместе с тем курс китайской валюты также перешел к снижению и составлял 11,14 рубля (-3,25 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
12:13
Путин: россияне всему миру доказали, что являются единым народом
11:57
Цена золота впервые с 9 мая поднялась выше $3 300 за тройскую унцию
11:44
Трамп отреагировал на призывы Зеленского ужесточить санкции в отношении России
11:28
Российский рынок акций и курс юаня перешли к снижению
11:27
Над регионами РФ минувшей ночью нейтрализовали 127 украинских беспилотников
11:18
Путин заявил о попытках противника ежедневно пересечь госграницу РФ
10:59
Китай выразил решительный протест в связи с 17-м пакетом санкций Евросоюза
10:43
Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред Украине
10:11
Президент РФ посетил Курскую область
22:07
Дуров заявил о готовности дать показания по поводу вмешательства в выборы Румынии
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры