Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
21 мая 2025 / 14:00
КОТИРОВКИ
USD
21/05
97.9241
EUR
21/05
104.8872
Новости часа
Путин: россияне всему миру доказали, что являются единым народом Цена золота впервые с 9 мая поднялась выше $3 300 за тройскую унцию
Москва
21 мая 2025 / 14:00
Котировки
USD
21/05
97.9241
0.0000
EUR
21/05
104.8872
0.0000
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Антироссийские санкции США
Политика
Трамп отреагировал на призывы Зеленского ужесточить санкции в отношении России
21 мая 2025 / 11:44
Трамп отреагировал на призывы Зеленского ужесточить санкции в отношении России
© AP Photo/ Rod Lamkey, Jr./ТАСС

Президент США Дональд Трамп, реагируя на призывы Владимира Зеленского усилить санкции против России заявил, что исключительно сам будет принимать решения такого рода.

"Это будет мое решение. И ничье другое", - сказал он, комментируя в Белом доме по просьбе журналистов соответствующие слова Зеленского. "Посмотрим, как ведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет", - отметил американский лидер.

Вместе с тем он высоко оценил состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и несколькими европейскими лидерами. "Думаю, что у нас 19 мая были очень хорошие беседы", - указал Трамп.

В понедельник президенты России и США провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили, прежде всего, пути преодоления конфликта на Украине.

Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
12:13
Путин: россияне всему миру доказали, что являются единым народом
11:57
Цена золота впервые с 9 мая поднялась выше $3 300 за тройскую унцию
11:44
Трамп отреагировал на призывы Зеленского ужесточить санкции в отношении России
11:28
Российский рынок акций и курс юаня перешли к снижению
11:27
Над регионами РФ минувшей ночью нейтрализовали 127 украинских беспилотников
11:18
Путин заявил о попытках противника ежедневно пересечь госграницу РФ
10:59
Китай выразил решительный протест в связи с 17-м пакетом санкций Евросоюза
10:43
Reuters: разговор Путина и Трампа нанес непоправимый вред Украине
10:11
Президент РФ посетил Курскую область
22:07
Дуров заявил о готовности дать показания по поводу вмешательства в выборы Румынии
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры