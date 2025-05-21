Трамп отреагировал на призывы Зеленского ужесточить санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп, реагируя на призывы Владимира Зеленского усилить санкции против России заявил, что исключительно сам будет принимать решения такого рода.

"Это будет мое решение. И ничье другое", - сказал он, комментируя в Белом доме по просьбе журналистов соответствующие слова Зеленского. "Посмотрим, как ведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет", - отметил американский лидер.

Вместе с тем он высоко оценил состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и несколькими европейскими лидерами. "Думаю, что у нас 19 мая были очень хорошие беседы", - указал Трамп.

В понедельник президенты России и США провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили, прежде всего, пути преодоления конфликта на Украине.