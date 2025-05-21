Цена золота впервые с 9 мая поднялась выше $3 300 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 9 мая превысила отметку в $3 300 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 01:08 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 2,76% и торговалась на уровне $3 302,1 за тройскую унцию. К 01:23 мск цена драгметалла незначительно ускорила рост и находилась на отметке в $3 303,4 за унцию (+2,8%).