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Путин: россияне всему миру доказали, что являются единым народом
21 мая 2025 / 12:13
Путин: россияне всему миру доказали, что являются единым народом
© ТАСС

Россияне доказали всему миру и, в первую очередь, самим себе, что являются единым народом. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководителями муниципалитетов, которое состоялось во вторник в Курской области.

"Мы показали всему миру, что мы можем быть единым народом. Самим себе, прежде всего, показали, что мы являемся единым народом. И во времена любых испытаний это проявляется особенно ярко", - указал российский лидер, сообщает ТАСС.

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