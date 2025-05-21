Букеровская премия по литературе 2025 года присуждена Бану Муштак из Индии

Лауреатом Международной Букеровской премии (The International Booker Prize 2025), присуждаемой в области литературы на английском языке, стала писательница из Индии Бану Муштак за роман "Сердце-лампа" (Heart Lamp). Об этом объявил председатель жюри - британский писатель Макс Портер в ходе церемонии в Лондоне. Трансляция велась на сайте премии.

Книга, на создание которой ушло около 30 лет (с 1990-х до 2023 года), рассказывает о жизни исповедующих ислам женщин и девочек на юге Индии. Она написана на языке каннада, на котором говорят 38 млн человек, живущих в большинстве в индийском штате Карнатака. Произведение на этом языке впервые в истории награды не только одержало победу, но и ранее было отобрано в ее короткий список.

Юрист, писательница и правозащитница Муштак, выступающая на родине против кастовой и классовой систем, - вторая представительница Индии, получившая Международную Букеровскую премию. В 2022 году ее соотечественница Гитанджали Шри стала лауреатом премии с произведением "Могила с песком" (Tomb of Sand).

Обладатель премии получает вознаграждение в размере £50 тыс. ($67 тыс.). Согласно действующим правилам, он должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык, которым в конкретном случае выступила Дипа Бхасти.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. До 2013 года награда присуждалась только авторам англоязычных произведений, проживающих в одной из стран Содружества, Ирландии или Зимбабве.

Всего отбор в 2025 году производился из 154 работ, направленных издательствами. В прошлом году премии была удостоена немецкая писательница Дженни Эрпенбек с романом "Кайрос" (Kairos).