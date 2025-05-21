Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 1 305 военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника составили свыше 210 военнослужащих в зоне подразделений группировки войск "Север". В зоне "Запада" ВСУ потеряли до 210 человек, в зоне "Юга" - до 220, в зоне "Центра" - свыше 445, в зоне "Востока" - до 170, в зоне "Днепра" - до 50.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ потеряли 4 танка, 13 бронемашин, 33 автомобиля, 10 артиллерийских орудий, 4 станции радиоэлектронной борьбы и 6 складов боеприпасов, указали в МО РФ.