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Кравцов рассказал, на какой слог ставить ударение в слове "граффити"
21 мая 2025 / 12:59
Кравцов рассказал, на какой слог ставить ударение в слове "граффити"
© Владимир Смирнов/ ТАСС

В новом орфоэпическом словаре зафиксировано произношение слова "граффити" с ударением на второй слог как единственно правильное. На это обратил внимание министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе презентации утвержденного списка нормативных словарей, справочников и грамматик, отражающих нормы современного русского литературного языка.

В список вошли четыре словаря - орфографический, орфоэпический, толковый и словарь иностранных слов.

"Интересные примеры из орфоэпического словаря - ударение в слове "граффити" на второй слог. То есть "граффити" на первый слог уже неправильно", - отметил он. 

"Русский язык развивается, и здесь очень много слов, к примеру, теперь в орфографическом словаре зафиксировано дефисное написание сложного слова - "видео-конференц-связь". В орфографическом словаре зафиксировано слово "заем" и его формы, что исключает употребление слова "займ", - указал министр.

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