Президент РФ согласился продлить курянам ежемесячную выплату в 65 тыс. рублей

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу продлить ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей потерявшим имущество жителям Курской области.

Этот вопрос был затронут на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном. "Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома", - ответил на его предложение Путин.

Первоначально планировалось, что пострадавшие куряне будут получать выплаты до полного освобождения области от противника. Операция там завершилась 26 апреля. "Но я попросил бы вас рассмотреть возможность эти выплаты продолжить, по крайней мере, до того момента, пока люди не смогли получить возможность возвращения в свои дома", - указал врио главы региона.

Позднее президент вернулся к этому вопросу на совещании с руководителями муниципалитетов в Курчатове. Одна из участниц встречи отметила, что многие куряне "ждут с нетерпением возвращения домой, именно на историческую землю". Глава государства заверил ее, что это обязательно произойдет, но сначала нужно обеспечить безопасность.

"Уже там никого нет из ВСУ в приграничных населенных пунктах. Но вернуться туда пока нельзя до полного разминирования. Поэтому деньги мы продолжаем выплачивать - до тех пор, пока люди не смогут вернуться", - сказал Путин.