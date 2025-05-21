Послы ЕС утвердили план милитаризации Европы на €150 млрд

Послы стран - членов ЕС одобрили инициированный Еврокомиссией план милитаризации Европы (SAFE) на €150 млрд. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на странице польского председательства Совета ЕС в соцсети X.

"Достигнуто соглашение по SAFE. Чем больше Евросоюз инвестирует в свои армии, тем эффективнее он сможет сдерживать тех, кто желает ему навредить", - следует из текста.

Теперь план должны утвердить главы МИД стран ЕС, а затем Европарламент. Он подразумевает создание единого фонда на €150 млрд из бюджетных денег сообщества и средств, привлеченных ЕК в виде общеевропейского займа. Распоряжаться этими деньгами будет ЕК, направляя их на "приобретение военных возможностей, в которых ЕС нуждается в приоритетном порядке".

Так, Еврокомиссия существенно расширит свои компетенции. Впервые в истории она одновременно сможет по собственному усмотрению распределять военные заказы и по мере их выполнения получать под свой контроль военную технику, беспилотники и логистические средства.