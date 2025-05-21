Экс-советник Януковича Портнов застрелен недалеко от Мадрида

Андрея Портнова, занимавшего пост замглавы администрации и советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, застрелили недалеко от Мадрида. Об этом информировала радиостанция Cadena SER.

Сообщается, что Портнов получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову. Инцидент произошел в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон недалеко от местной школы.

По данным газеты ABC, преступник скрылся с места происшествия, ведется его поиск. Не исключается, что у него были сообщники. Как заявил источник ABC, инцидент произошел после того, как Портнов отвез своих детей в школу, считающуюся одной из самых престижных в этом районе.

Портнов в 2010-2013 годах занимал пост замглавы администрации, советника Януковича. Был инициатором большинства уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. В январе-феврале 2014 года занимал пост первого заместителя главы администрации Януковича.

Он был депутатом Верховной рады Украины в 2006-2010 годах. На посту замглавы администрации Януковича входил также в совет Национального банка Украины, Государственного экспортно-импортного банка. Согласно данным украинских СМИ, в 2022 году выехал с Украины в Европу.