Политика
Мирзоян: Ереван не намерен менять формат союзнических отношений с Москвой
21 мая 2025 / 13:57
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Армения не намерена отказываться от имеющегося формата союзнических отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Готовимся ли мы к переформатированию наших союзнических отношений с Россией? Я хочу сказать предельно ясно: "Нет". Наши обязательства и права четко прописаны на бумаге, ратифицированы, и их никто не отменял. При этом в Армении существуют опасения, что механизмы не всегда в полной мере работали, но это уже совсем другой вопрос", - указал Мирзоян.