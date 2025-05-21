Мирзоян: Ереван не намерен менять формат союзнических отношений с Москвой

Армения не намерена отказываться от имеющегося формата союзнических отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Готовимся ли мы к переформатированию наших союзнических отношений с Россией? Я хочу сказать предельно ясно: "Нет". Наши обязательства и права четко прописаны на бумаге, ратифицированы, и их никто не отменял. При этом в Армении существуют опасения, что механизмы не всегда в полной мере работали, но это уже совсем другой вопрос", - указал Мирзоян.