Иран рассчитывает, что РФ обеспечит его современными вооружениями

Москва могла бы предоставить Тегерану доступ к новейшим вооружениям, а также авиационным и военно-морским технологиям. Соответствующую точку зрения изложил депутат парламента Ирана Хамид Расаи, выступая в поддержку ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

"Обе страны сталкиваются с общими угрозами со стороны НАТО и терроризма. Россия может продавать Ирану истребители, передовые вооружения из сферы авиации и военно-морских технологий. Два государства могут проводить совместные военные учения и сотрудничать в сфере оборонных технологий", - отметил Расаи.

По его словам, стратегический договор между Ираном и Россией имеет жизненно важное значение с точки зрения геополитики, безопасности, экономики и дипломатии.

"В условиях санкций мы должны воспользоваться данной возможностью. Иран и Россия находятся под жесткими экономическими ограничениями со стороны Запада, и их партнерство может способствовать снижению зависимости от доллара", - указал депутат.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. 21 апреля глава российского государства подписал закон о ратификации соглашения. 21 мая договор был ратифицирован парламентом Ирана.