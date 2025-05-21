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Лихачев: Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства АЭС "Хинхикиви"
21 мая 2025 / 14:32
Лихачев: Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства АЭС "Хинхикиви"
© Павел Бедняков/ ТАСС

Росатому должны быть возмещены убытки со стороны Финляндии от остановки строительства АЭС "Хинхикиви". Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе заседания Совета Федерации Федерального собрания РФ.

"Решение об остановке строительства АЭС политизированное, его очень сложно комментировать с точки зрения здравого смысла. Мы сегодня находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют, но не сильно. Они должны возместить нам те убытки, которые были понесены в рамках первого этапа строительства и реализации проекта", - указал Лихачев.

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