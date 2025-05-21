Росатому должны быть возмещены убытки со стороны Финляндии от остановки строительства АЭС "Хинхикиви". Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе заседания Совета Федерации Федерального собрания РФ.

"Решение об остановке строительства АЭС политизированное, его очень сложно комментировать с точки зрения здравого смысла. Мы сегодня находимся в судебном режиме. Политические убеждения финского правительства нас волнуют, но не сильно. Они должны возместить нам те убытки, которые были понесены в рамках первого этапа строительства и реализации проекта", - указал Лихачев.