Лавров заявил, что РФ заинтересована в активном участии Армении в ОДКБ

Россия заинтересована в активном участии Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Российская сторона заинтересована в активном участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности", - указал он.

Лавров отметил, что в ходе общения была затронута тема сотрудничества в области безопасности. "Мы союзники. В текущем году исполняется 30 лет со дня создания в Армении российской военной базы, которая является важным компонентом обеспечения интересов безопасности страны", - сказал он, заверив, что Москва выступает за тесное взаимодействие между военными и правоохранительными органами двух стран.

"Все это должно опираться на тот богатый опыт, который был наработан за предыдущие годы", - заключил глава российской дипломатии.