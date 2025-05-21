Степашин: Крым мог стать российским еще в 1991 году

Россия могла получить Крым при распаде Советского Союза, если бы не позиция Бориса Ельцина, который тогда был первым президентом РФ. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в беседе с ТАСС.

"Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Мне это известно не понаслышке. Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этому вопросу", - отметил он на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Степашин также высказал мнение, что нынешняя конституция РФ никаких новых изменений не требует. "Эта конституция 1993 года была написана во многом под Ельцина. А нынешняя вполне отвечает современному времени. Важно, чтобы она четко соблюдалась", - добавил он.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая.