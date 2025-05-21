Мирзоян заявил, что Армения не ведет переговоры с Евросоюзом о членстве

Армения не ведет переговоры о вступлении в Европейский союз. С таким заявлением выступил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Армения не подавала заявку на присоединение к Евросоюзу, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этой связи, не актуален", - сказал он, отвечая на вопрос о членстве страны параллельно в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Парламент Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, так как этот вопрос требует вынесения на референдум. Со своей стороны, Мирзоян отмечал, что проект закона представляет собой общественную инициативу, собравшую необходимое число подписей.

По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, Москва расценивает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода республики из ЕАЭС. Он также подчеркнул, что вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.