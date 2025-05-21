The Spectator: Евросоюз находится в стагнации

Экономика Европейского союза находится в плачевном состоянии. Такую оценку изложил колумнист британского еженедельного журнала The Spectator Гэвин Мортимер.

По его словам, Евросоюз ослаб и сообщество не следует воспринимать всерьез, а тот, кто придерживается противоположной точки зрения, "живет в мире грез". В частности, колумнист указал на упадок производства и миграционный кризис в Европе.

Вместе с тем он отметил, что прогноз Еврокомиссии от 19 мая свидетельствует об экономическом упадке.

ЕК в весеннем прогнозе снизила прогноз роста в зоне евро на 2025 год до 0,9% по сравнению с 1,3% в осеннем прогнозе, при этом показатель на 2026 год снижен до 1,4% против 1,6%.