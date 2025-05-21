Путин настаивает, Трамп лавирует

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

После встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле, которая так и не стала фоном и площадкой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, следующей точкой в потенциальном пока мирном урегулировании стал телефонный разговор двух президентов. Предполагалось, что он и станет развитием в ту или иную сторону итогов стамбульского саммита.

Киевский режим и его европейская группа поддержки, естественно, возжелали определить повестку этой беседы и направить ее в выгодное для себя русло. Так, накануне, поздно вечером воскресенья, состоялся телефонный разговор с Трампом канцлера ФРГ Мерца при участии французского президента Макрона и глав кабинетов Британии и Италии Стармера и Мелони. Основной темой разговора была как раз Украина – европейские лидеры хотели, чтобы Трамп заставил Путина принять украинское предложение Зеленского о месячном перемирии.

Макрон по итогам беседы заявил: «Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безусловное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой». Стармер, сказав, что темой была Украина и «катастрофическая» стоимость войны для участников, сообщил, что обсуждалось и введение очередных антироссийских санкций, если наша страна «будет уклоняться от введения перемирия или игнорировать мирные инициативы других стран, уклоняясь от переговоров».

Кроме того, 18 мая Зеленский в Ватикане на интронизации нового папы Римского встретился с американским вице-президентом Вэнсом и главой Госдепа Рубио. Обсуждался все тот же предстоящий звонок. Зеленский пожаловался Вэнсу на «низкий уровень» российской делегации в Стамбуле и убеждал в том, что необходимо «полное и безусловное прекращение огня», а «давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну».

На обратном пути Вэнс в разговоре с журналистами на борту самолета признал, что стороны, находятся в «определённом тупике» и что терпение Трампа не безгранично. «Мы более чем открыты к тому, чтобы выйти из переговоров. Соединённые Штаты не собираются крутиться на месте. Мы хотим видеть результат», — акцентировал вице-президент.

Однако по-прежнему актуален вопрос, стоит ли возможный выход США из мирного процесса понимать как потерю интереса к конфликту и паритетное равнодушие к обеим его сторонам? На этот счет существуют огромные сомнения. Их подкрепили и словесные эскапады самого Трампа накануне беседы с Путиным. С одной стороны, он выразил мнение, что Путин «уже устал от всего этого», потому что «весь этот процесс должен был завершиться за неделю»: «У меня очень хорошие отношения с Путиным, думаю, мы договоримся. Нам нужно встретиться. Мне кажется, Путин уже устал от этого вопроса. Не забывайте: это должно было закончиться за неделю». Он добавил, что у Зеленского «нет никаких преимуществ» и хорошо бы вернуть средства, потраченные американцами на Украину. Собственно, одним из инструментов этого возвращения выступает пресловутая «ресурсная сделка».

При этом хозяин Белого дома в который уже раз напомнил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin были отправлены на Украину именно во время его президентства: «Если бы их танки не застряли везде в грязи, они были бы в Киеве примерно через пять часов. Вспомните, кто предоставил "Джавелины"? Эти "Джавелины" предоставил Дональд Трамп». Подчеркнул он в очередной раз и то, что если мирное урегулирование завязнет в глухом болоте, он введет нефтяное эмбарго против России: «Посмотрим, чем всё кончится. Россию это просто раздавит. Ее экономике и так приходится несладко. Нефть, как вы знаете, подешевела». То есть одной стороне конфликта Вашингтон угрожает отказом в помощи или просто снижением, а другой – санкциями, и вряд ли этот подход можно назвать симметричным.

Беседа в понедельник началась ближе к вечеру и продлилась более двух часов, при этом с утра Трамп коротко переговорил и с Зеленским. Фактически во время беседы вице-президент Вэнс вновь пригрозил, что США могут выйти из мирного процесса, не уточняя, в чем это будет выражаться и как Вашингтон будет относиться к России и Украине. При этом он решил продемонстрировать России не только кнут, но и пряник: «Предложение от США всегда подразумевало... что потепление отношений между Россией и остальным миром принесёт много экономических выгод».

Владимир Путин охарактеризовал диалог между Кремлем и Белым домом как «содержательный, откровенный и весьма полезный» разговор. Российский президент подчеркнул, что прекращение огня возможно после достижения необходимых договоренностей, а стамбульские переговоры показывают, что стороны «в целом на правильном пути». Продолжение СВО и одновременное ведение переговоров – такова сейчас позиция России, на которой настаивает российский президент.

При этом Россия готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который войдут пункты относительно прекращения огня, принципов и сроков урегулирования конфликта. По словам Владимира Владимировича, Трамп признал, что Россия «выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру». Еще одной темой беседы, раскрытой помощником президента Юрием Ушаковым, стал обмен заключенными между Россией и США в формате «9 на 9».

На следующий день во время слушаний в Сенате госсекретарь Марко Рубио заявил, что Россия пообещала прислать США «условия того, что им потребуется для достижения прекращения огня». «Насколько мы понимаем, россияне собираются написать условия, которые они будут требовать для того, чтобы достичь прекращения огня, что затем позволило бы провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, и тогда у нас будет гораздо лучшее понимание расчетов Путина, когда мы увидим, как будут выглядеть эти условия», – резюмировал он.

Трамп, меж тем, вновь занял уклончивую позицию, из которой особая благожелательность к России совершенно не следует. Так, он не дал внятного ответа о новых антироссийских санкциях против России, когда его спросили, последует ли он на этом поприще примеру Британии ЕС: «Мы много чего рассматриваем, но посмотрим». В аналогичном ключе он ответил на призыв к санкциям, прозвучавший от Зеленского: «Это будет моё решение, ничьё больше, мы посмотрим, что сделает Россия, как поведёт себя». Кстати, словами «мы посмотрим» Трамп ответил и на вопрос журналиста «если Путин в итоге докажет, что именно он мешает миру, вы будете рассматривать дальнейшее вооружение Украины?». А Рубио в Сенате напомнил, что хотя решения о новых пакетах военной помощи Украине пока нет, ранее запланированные поставки не прекращались.

Вновь признаем, что роль «честного маклера» (как у Бисмарка на Берлинском мирном конгрессе по итогам русско-турецкой войны) Трамп играет слабо. Как маклер он в конкретном вопросе, да и во многих других, сейчас малоэффективен, а его конечные цели пока не ясны.