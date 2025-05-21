Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
21 мая 2025 / 20:08
КОТИРОВКИ
USD
21/05
97.9241
EUR
21/05
104.8872
Новости часа
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
Москва
21 мая 2025 / 20:08
Котировки
USD
21/05
97.9241
0.0000
EUR
21/05
104.8872
0.0000
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Информационная безопасность / Спецслужбы
Общество
В МВД напомнили признаки подлинности источника информации
21 мая 2025 / 15:52
В МВД напомнили признаки подлинности источника информации
© Донат Сорокин/ ТАСС

Основными признаками проверенного источника информации являются наличие официального статуса, прозрачные контакты и ссылки на первоисточник. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.

"Что можно считать проверенным источником? Это ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях. Он не просто "похож на правду", а несет ответственность за публикуемую информацию", - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что одним из признаков официального источника является его официальный статус. "Госорганы: домены .ru, .рф, официальный сайт всегда в топе "Яндекса" и Google и легко проверяется через поисковый запрос с названием организации", - указали в ведомстве. Вместе с тем у СМИ можно проверить наличие свидетельства о регистрации Роскомнадзора, их можно найти на Spark Interfax или rusprofile.ru, где значатся все регистрационные данные.

Признаком подлинности источника также являются прозрачные контакты. "Настоящий источник указывает юридический адрес, публикует рабочие телефоны", - обратили внимание в МВД. 

В МВД заявили, что проверенный источник приводит номера законов, ссылается на научные исследования, использует прямые ссылки на документы. "Но даже не смотря на ответственность за распространяемую информацию и подтвержденный статус - любой ресурс администрируется людьми, которые могут заблуждаться. Лучшая защита - ваше критическое мышление", - заключили в киберполиции. 

Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
16:44
Избранный президент Румынии не планирует отправлять войска на Украину
16:28
Минздрав: жители России за год стали потреблять на 0,2 л алкоголя больше
16:14
Лавров заявил, что не видит причин для "украинизации" Армении
15:52
В МВД напомнили признаки подлинности источника информации
15:39
The Spectator: Евросоюз находится в стагнации
15:17
Мирзоян заявил, что Армения не ведет переговоры с Евросоюзом о членстве
15:00
Степашин: Крым мог стать российским еще в 1991 году
14:47
Лавров заявил, что РФ заинтересована в активном участии Армении в ОДКБ
14:32
Лихачев: Финляндия должна возместить убытки от остановки строительства АЭС "Хинхикиви"
14:18
Иран рассчитывает, что РФ обеспечит его современными вооружениями
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры