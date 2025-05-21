В МВД напомнили признаки подлинности источника информации

Основными признаками проверенного источника информации являются наличие официального статуса, прозрачные контакты и ссылки на первоисточник. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.

"Что можно считать проверенным источником? Это ресурс, который прошел верификацию на всех уровнях. Он не просто "похож на правду", а несет ответственность за публикуемую информацию", - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что одним из признаков официального источника является его официальный статус. "Госорганы: домены .ru, .рф, официальный сайт всегда в топе "Яндекса" и Google и легко проверяется через поисковый запрос с названием организации", - указали в ведомстве. Вместе с тем у СМИ можно проверить наличие свидетельства о регистрации Роскомнадзора, их можно найти на Spark Interfax или rusprofile.ru, где значатся все регистрационные данные.

Признаком подлинности источника также являются прозрачные контакты. "Настоящий источник указывает юридический адрес, публикует рабочие телефоны", - обратили внимание в МВД.

В МВД заявили, что проверенный источник приводит номера законов, ссылается на научные исследования, использует прямые ссылки на документы. "Но даже не смотря на ответственность за распространяемую информацию и подтвержденный статус - любой ресурс администрируется людьми, которые могут заблуждаться. Лучшая защита - ваше критическое мышление", - заключили в киберполиции.