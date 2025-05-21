Война в Газе подрывает стратегический союз США и Израиля

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Отношения между США и их главным союзником на Ближнем Востоке в лице Израиля стремительно ухудшаются. Этот тезис стал широко обсуждаться в СМИ на фоне набирающей обороты военной операции, которую Тель-Авив проводит в секторе Газа. Так, газета The Washington Post утверждает, что администрация президента Дональда Трампа пригрозила правительству Биньямина Нетаньяху прекратить военную и экономическую помощь, если Израиль продолжит боевые действия в палестинском эксклаве. А портал Axios со ссылкой на свои источники ранее сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс рассматривал возможность посетить Израиль, но в итоге отказался от этой идеи. Такого рода визит, по словам собеседников издания, мог быть воспринят как поддержка США тому курсу, который Биньямин Нетаньяху проводит в отношении сектора Газа.

На официальном уровне, впрочем, пока напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тель-Авивом никак себя не проявляет. На днях госсекретарь Марко Рубио, отвечая на вопрос журналистов о расширении операции в секторе Газа, не стал осуждать действия Израиля, но и не поддержал его. По его словам, если есть возможность найти путь, который позволит освободить израильских заложников, покончить с ХАМАС, обеспечить безопасность Израиля и вернуть жителей Газы на путь мира и процветания, то «мы будем изучать этот вопрос».

Примечательно, что именно Дональд Трамп в ходе своего предыдущего срока сделал очень многое, чтобы упрочить положение своего союзника в регионе. Он признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Именно нынешний американский президент инициировал так называемые Соглашения Авраама – серию договоров по нормализации отношений Тель-Авива с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Он же предложил план по урегулированию конфликта с Палестиной, в рамках которого интересы последней практически игнорировались по всем ключевым пунктам: возвращение беженцев, статус святынь, столица государства. Кроме того, хозяин Овального кабинет вышел из ядерной сделки с Ираном и наложил на Исламскую республику удушающие санкции.

Однако теперь Дональд Трамп пошел на новый президентский срок. И его последние действия в регионе дают понять, что с мнением Израиля он считается все меньше. Достаточно вспомнить договоренности с хуситами о прекращении взаимных атак, которые были достигнуты 6 мая. Примечательно, что ровно в тот же самый день израильская авиация бомбила Сану в ответ на успешный ракетный удар из Йемена около аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, который произошел двумя днями ранее. Сами хуситы подчеркивают, что соглашения с американцами не включают в себя прекращение ударов по израильской территории.

Кроме того, американцы продолжают переговоры с Ираном по ядерной программе. Похоже, Дональд Трамп хочет исправить ошибки своего прошлого срока и попутно заключить новую сделку на лучших условиях. Проблема лишь в том, что подобные подходы в корне не устраивают Израиль, который настаивает на необходимости полной ликвидации ядерной программы в Исламской республике, включая АЭС, исследовательские реакторы и производство лекарственных препаратов. И это как минимум. В идеале Израиль устроила была ликвидация самого Ирана военным путем, а точнее, режима в Тегеране. И тут Тель-Авив вновь не находит взаимопонимания со своим союзником.

Масла в огонь подлила и недавняя поездка Дональда Трампа в регион Персидского залива. По ее итогам США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на 142 млрд долларов. А Израиль, как известно, нервно реагирует, когда арабам начинают продавать оружие. В 2020 году Тель-Авив выступил против приобретения ОАЭ американских самолетов F-35. И это несмотря на нормализацию отношений между двумя странами. Теперь усиливаться будет Эр-Рияд, который последовательно критикует Израиль за продолжающиеся боевые действия в секторе Газа.

При этом нельзя сказать, что подходы Израиля и США к урегулированию ситуации в палестинском эксклаве сильно отличаются. Тель-Авив хочет оккупировать его территорию. Вашингтон ранее говорил о необходимости установления американского контроля над ней. Да еще и с попутным переселением жителей в Египет и Иорданию. Очевидно, напряженность в отношениях порождает нечто другое. Можно предположить, что немалую роль в этой ситуации играет восприятие в мире личности американского президента: устроенная Биньямином Нетаньяху бойня сильно бьет по амплуа Трампа-миротворца. Но есть в этой истории и вполне практический аспект. Еще со времен предыдущей администрации США продвигают проект транспортного коридора из Индии в Европу через Саудовскую Аравию и Израиль, который должен стать альтернативой китайскому “Поясу и пути”, а также уже устоявшемуся маршруту через Суэцкий канал. Но для этого надо добиться примирения между Тель-Авивом и Эр-Риядом. В этом деле ранее был достигнут большой прогресс, но случилось неожиданное: нападение ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавшая израильская операция в секторе Газа. Теперь саудовцы выступают категорически против нормализации отношений, пока продолжается бойня. А Дональд Трамп однозначно настроен на то, чтобы зарабатывать деньги – к тому же в ущерб Китаю.

Насколько сильным может быть ухудшение отношений между США и Израилем, пока сложно загадывать. С одной стороны, Дональд Трамп, выступающий за мир во всем мире, чтобы легче было делать бизнес. С другой – Биньямин Нетаньяху, для которого любой намек на разрядку уже приводил к развалу правящей коалиции праворадикалов и перспективам потери премьерского кресла. Пока разлад присутствует лишь в СМИ. Возможно, таким образом Вашингтон дает понять своему главному союзнику на Ближнем Востоке, что текущее положение вещей его не устраивает. Что касается прекращения оказания экономической и военной помощи Тель-Авиву, то пока это звучит как что-то из области фантастики. Впрочем, полностью исключать такие меры не стоит. Экстравагантность Дональда Трампа может преподнести еще и не такие сюрпризы.