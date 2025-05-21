Политолог Журавлев: Россию ждут новые санкции, что бы она ни делала

На Россию могут обрушиться все возможные санкции даже, если она пойдет на уступки Западу. Никто нас не полюбит, даже, если мы заключим мир на украинских условиях. Для Запада это станет доказательством того, что Россия слаба, и давление на нее надо увеличивать.

Потом потребуют смену руководства страны, потом превращения России в 50 государств и так далее. Западу только дай начать, они все прекрасно сделают.

Поэтому, нельзя сказать, что возможный выход США из переговорного процесса приведет к какой-то катастрофе. Сохранение Америки в переговорном процессе может привести к снижению санкций, а может еще и не привести.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0a5840432b60eaebdfb7f9bef858d90d/