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Минздрав: жители России за год стали потреблять на 0,2 л алкоголя больше
21 мая 2025 / 16:28
Минздрав: жители России за год стали потреблять на 0,2 л алкоголя больше
© Рixabay/ congerdesign/ТАСС

В России показатель потребления алкоголя на душу населения в период с марта прошлого года по март текущего вырос с 8,21 л. до 8,41 л. Вместе с тем годовые показатели демонстрируют снижение, с 2019 по 2024 год значение снизилось на 0,68 л., указали в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

"Значение показателя "Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)" в России повысилось с 8,21 л в марте 2024 г. до 8,41 л в марте 2025 года, что соответствует росту значения показателя на 2,4%, в марте 2025 г. значение показателя относительно февраля 2025 г. увеличилось на 0,2% - с 8,39 л до 8,41 л", - следует из сообщения.

Отмечается, что годовые значения показателя потребления алкогольной продукции с 2019 года показывают тенденцию к снижению - в 2019 и 2020 годах значение показателя составило 9,06 л, в 2021 году - 8,82 л. (снижение на 2,7% год к году), в 2022 году - 8,62 л (снижение на 2,3% год к году), в 2023 году - 8,49 л (снижение на 1,5% год к году), в 2024 году - 8,38 л (оперативная оценка, снижение на 1,3% год к году).

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