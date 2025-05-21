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«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
21 мая 2025 / 19:33
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна

Администрация Соединенных Штатов намерена ассигновать на систему противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome (Золотой купол) в целом порядка $175 млрд. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом с объявлением о выделении средств на создание новой системы ПРО.

"И, по всей видимости, общая стоимость [этой системы], когда она будет завершена, составит $175 млрд", - сказал американский лидер.

"Этот проект Golden Dome будет интегрирован с нашими существующим военным потенциалом и должен быть полностью готов к эксплуатации до конца моего [президентского] срока", - добавил он. Глава государства отметил, что Канада заинтересована в сотрудничестве с США по включению ее территории в новую систему.

"Мы по-настоящему завершим работу, которую 40 лет назад начал [40-й] президент [США Рональд] Рейган, и навсегда покончим с ракетной угрозой для Америки, - добавил он. - И процент успеха близок к 100%, что просто невероятно".

Речь идет о печально известной Стратегической оборонной инициативе времен Рейгана. Эта программа, известная также как "звездные войны", поглотила порядка $30 млрд из федерального бюджета США и была в конце концов свернута.

Военный аналитик Иван Коновалов отмечает в этой связи, что «предыдущая система ПРО США  себя практически не оправдала, хотя на нее было потрачено очень много денег.  Никто даже точно сказать не сможет, сколько стоила глобальная ПРО США.  Но она была сформирована. Есть определенная инфраструктура в Европе, и есть инфраструктура и в США.  Но в целом закрыть пространство США, а это было главной целью создания ПРО, невозможно.  Поэтому у США нет систем, которые могли бы полностью перехватить ракеты потенциального противника. Сейчас же Трамп анонсировал начало создания так называемого «Золотого купола», новой системы ПРО США. Но это скорее популистский ход  с учетом того, что существует общая тревога американцев, европейцев и соседей из Канады, то есть стран, у которых есть деньги, и они не чувствуют себя в безопасности. Поэтому они готовы за этот «купол» платить.  Но я считаю, что она не сможет обеспечить 100-процентный  перехват различных ракет, как не может обеспечить перехват даже самодельных ракет так называемый «Железный купол», который есть у Израиля».

В то же время, по мнению эксперта, «запуск такой программы может привести к тому, что могут разворачиваться боевые системы в космосе, что сейчас по всем договорам является недопустимым.  Соответственно это вызовет ответные действия тех стран, которые обладают возможностями для того, чтобы развернуть аналогичные системы. Это Россия и Китай. Поэтому эта программа создает опасность гонки вооружений в космосе.  Трамп дал этой программе старт, но будет ли у нее продолжение, большой вопрос».            

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