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Избранный президент Румынии не планирует отправлять войска на Украину
21 мая 2025 / 16:44
Избранный президент Румынии не планирует отправлять войска на Украину
© REUTERS/ Louisa Gouliamaki/ТАСС

Избранный президент Румынии Никушор Дан в интервью европейскому изданию Politico заявил, что считает неуместным отправлять войска страны на Украину в рамках миротворческой миссии.

"Прежде всего, что касается того, чтобы иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии, - да. Что касается того, чтобы быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, - нет. Я думаю, это было бы неуместно из-за уже имеющейся напряженности в отношениях между Бухарестом и Москвой", - сказал он.

Вместе с тем политик подверг критике подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта и его согласие идти на компромиссы с российским лидером Владимиром Путиным. На его взгляд, все, что "касается Украины, должно решаться и согласовываться с украинцами". Дан также не считает, что мир на Украине возможен в ближайшем времени.

Некоторое время назад спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает план урегулирования конфликта на Украине, в соответствии с которым к западу от Днепра будут располагаться силы сдерживания. Он отметил, что в их состав войдут контингенты Великобритании, Польши, Франции и Германии.

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