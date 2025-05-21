Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине

Отказ президента США Дональда Трампа вслед за ЕС вводить против РФ новые санкции свидетельствует о расколе в НАТО. С такой оценкой во вторник выступила газета The New York Times (NYT).

По сведениям источников издания, Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил главам стран ЕС и Владимиру Зеленскому, что Россия и Украина должны сами найти способ решения конфликта и что Вашингтон в ближайшее время не намерен присоединяться к новым санкциям против РФ. Такой подход указывает на возникновение раскола в Североатлантическом альянсе, полагает газета и отмечает, что разногласия между США и ЕС, вероятно, усилятся к июньскому саммиту НАТО, который состоится в Гааге.

Трамп регулярно угрожает как союзникам, так и противникам США санкциями и пошлинами, напоминает NYT, однако на этот раз изменил свою позицию. Как сообщил газете неназванный чиновник Белого дома, новые антироссийские рестрикции могли бы помешать в том числе американскому бизнесу, Трамп же хочет избежать этого.

Содержание беседы президента США с главами европейских стран и Зеленским указывает на то, что период активных американских дипломатических усилий, поставок Киеву оружия и санкционного давления на Россию стремительно подходит к концу, заключает NYT.

Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что европейские лидеры были "удивлены и шокированы" как заявлениями Трампа после телефонного разговора с Путиным, так и его подчеркнуто уважительным тоном в отношении российского лидера.

Французский журнал Le Point в свою очередь пишет, что заявления президента США Дональда Трампа после более чем двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным усилили опасения европейцев по поводу возможности окончательного отказа США от дальнейшей поддержки Украины в конфликте с РФ.

Издание обращает внимание на слова Трампа о предстоящих переговорах между Россией и Украиной, условия которых "будут обсуждаться между двумя сторонами", потому что "только они знают детали переговоров, о которых никто другой и не подозревает". "Эта фраза усиливает вероятность сценария, которого опасаются в Киеве и европейских столицах - будущего отстранения американцев от украинского вопроса", - пишет журнал. Он также отмечает "обеспокоенность" киевского режима, для которого, как и для европейцев, стало неожиданным решение Трампа не вводить новые санкции против России.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев со своей стороны считает, что «Трамп решил для себя украинскую проблему, подписав договор с Украиной по редкоземельным металлам. Не решив эту проблему в политическом плане, не найдя формулы мира, он старается это дело приглушить. В тоже время окончательно Трамп с этой проблемой не расстался, и отношения с Россией для него и для США важны. Поэтому он будет наблюдать издалека и главное не торопиться с окончательным ответом».

Эксперт также указал, что «Трамп сейчас вряд ли нацеливается на резкое расширение экономических связей с Россией. Для него отношения с Россией важны как противовес Китаю. Но при этом Трамп нацелен на определенный диалог с Россией потому, что он не потерял надежды, что в его отношениях с Китаем мы будем важным фактором. Собственно эта идея у него была и в первый его срок на посту президента США».