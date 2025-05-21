Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа

Самый важный итог телефонного разговора президентов России и США в том, что этот разговор состоялся. Ничто не может заменить переговоров первых лиц государств.

Насколько мы знаем, беседа была плодотворной, и оба президента остались ей довольны. Очень важно, что президенты вот так по-дружески и открыто обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса.

Сказать, что произошел какой-то прорыв в решении вопроса нельзя. Однако, появилось упоминание о том, что стороны будут работать над подготовкой российско-украинского меморандума, который должен предварять договор о стабильном и устойчивом мире. Кроме того, договорились, что переговоры будут продолжены без затягивания времени.

Важно, что диалог продолжается, и важно, что США принимают в нем критическое участие. Без них, возможно, ничего бы и не состоялось.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/bf68ad86ba269da2b7cea9ba4f2c899c/