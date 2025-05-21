Брюссель начинает понимать, что совершил ошибку, назначив Каю Каллас на пост Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

"Кая Каллас - зримое проявление кризиса ЕС. Согласно поступающей в СВР информации, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением Каллас на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в кулуарах Еврокомиссии с раздражением констатируют абсолютную некомпетентность Каллас как ответственного за внешнюю политику представителя руководства ЕС. "Теперь всем очевидно, что она "не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые по большей части лишены смысла". "Неуемную эстонку" в Брюсселе и столицах ведущих государств сообщества почти открыто обвиняют в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам", - указали пресс-бюро.

Вместе с тем еэсовцев шокировала недавняя публичная критика Каллас президента США Дональда Трампа, а также ее заявления о том, что "свободному миру нужен новый лидер", сообщили в СВР.

По данным спецслужбы, в ЕК полагают, что Каллас за пять с половиной месяцев так и не смогла выстроить рабочие отношения с руководителями большинства государств ЕС. "Как результат, она фактически не справляется со своей основной должностной обязанностью - координацией работы внешнеполитических ведомств стран ЕС", - добавили там.