Путин пошутил в ответ на слова о присоединении Сумской области к РФ

Президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на слова главы Глушковского района Павла Золотарева, который высказал мнение, что Сумы должны стать российской территорией.

На совещании с главами муниципалитетов в Курской области Путин поинтересовался у Золотарева, на сколько километров нужно оттеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы. По словам чиновника, для обеспечения безопасности приграничных районов, Сумы нужно присоединить к РФ.

Со своей стороны, президент в шутку отметил, что понимает, почему Золотарева выбрали: "Он тоже так хочет все побольше". Путин добавил, что Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области из-за того, что он тоже "хочет все побольше".