Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
21 мая 2025 / 21:40
КОТИРОВКИ
USD
21/05
97.9241
EUR
21/05
104.8872
Новости часа
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
Москва
21 мая 2025 / 21:40
Котировки
USD
21/05
97.9241
0.0000
EUR
21/05
104.8872
0.0000
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Анекдот дня / СВО
Политика
Путин пошутил в ответ на слова о присоединении Сумской области к РФ
21 мая 2025 / 17:21
Путин пошутил в ответ на слова о присоединении Сумской области к РФ
© Михаил Полников/ ТАСС

Президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на слова главы Глушковского района Павла Золотарева, который высказал мнение, что Сумы должны стать российской территорией.

На совещании с главами муниципалитетов в Курской области Путин поинтересовался у Золотарева, на сколько километров нужно оттеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы.  По словам чиновника, для обеспечения безопасности приграничных районов, Сумы нужно присоединить к РФ.

Со своей стороны, президент в шутку отметил, что понимает, почему Золотарева выбрали: "Он тоже так хочет все побольше". Путин добавил, что Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области из-за того, что он тоже "хочет все побольше".

Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Эксперт Топорнин: диалог продолжается, и это главный итог разговора Путина и Трампа
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
Политолог Журавлев: Трамп не спешит обнародовать окончательную позицию по Украине
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
«Золотой купол» для Америки: эффективность сомнительна
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
17:57
Кравцов: тестирование оценки за поведение может охватить учеников 1-8-х классов
17:43
Трамп-младший допустил, что будет баллотироваться на пост президента США
17:21
Путин пошутил в ответ на слова о присоединении Сумской области к РФ
16:59
СВР: в Брюсселе считают ошибочным назначение Каллас главой евродипломатии
16:44
Избранный президент Румынии не планирует отправлять войска на Украину
16:28
Минздрав: жители России за год стали потреблять на 0,2 л алкоголя больше
16:14
Лавров заявил, что не видит причин для "украинизации" Армении
15:52
В МВД напомнили признаки подлинности источника информации
15:39
The Spectator: Евросоюз находится в стагнации
15:17
Мирзоян заявил, что Армения не ведет переговоры с Евросоюзом о членстве
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры