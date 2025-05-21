Трамп-младший допустил, что будет баллотироваться на пост президента США

Сын президента США Дональд Трамп - младший заявил, что не исключает своего участия в выборах главы государства в 2028 году.

"Это большая честь - слышать такой вопрос. И большая честь - наблюдать, что некоторые люди не против этого. Никогда не знаешь наверняка", - сказал он, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, отвечая на вопрос ведущей, допускает ли он возможность баллотироваться на высший государственный пост США после завершения президентского срока его отца.

Трамп-младший отметил, что в настоящее время он сфокусирован на идее Make America Great Again (MAGA, "Сделаем Америку вновь великой"). "Так что мой ответ - не знаю. Может быть, однажды я почувствую зов баллотироваться на пост президента. Но я всегда буду активно выступать в поддержку этих идей. Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию", - указал он.

Дональд Трамп занимает должность исполнительного вице-президента по развитию и приобретениям в семейной компании The Trump Organization. Он также является партнером в венчурном фонде 1789 Capital, который ориентирован на инвестиции в компании с консервативными ценностями.

4 мая американский лидер заявил, что не планирует переизбираться на президентский пост в третий раз. Трамп отметил, что его сторонники постоянно уговаривают его в будущем баллотироваться на третий срок, однако он не будет этого делать.

В соответствии с принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции США, одно и то же лицо может быть избрано президентом страны не более двух раз.