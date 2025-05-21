Кравцов: тестирование оценки за поведение может охватить учеников 1-8-х классов

Минпросвещения отберет по 10 школ в шести регионах страны для проведения "пилота" по введению оценок за поведение, который стартует 1 сентября текущего года. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе IV заседания Всероссийского родительского комитета.

"Пока мы планируем, и психологи тоже нам рекомендуют для начала взять 1-8-е классы, для апробации. 11-й класс, действительно, сдает ЕГЭ, 9-й класс - ОГЭ", - указал Кравцов.

По его словам, Минпросвещения в настоящее время выбирает по 10 школ в каждом регионе с тем, чтобы апробировать "пилот".

Ранее стало известно, что пилотный проект по введению оценок за поведение будет запущен 1 сентября 2025 года. В него войдут ряд школ в шести регионах: Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

На нынешнем этапе Минпросвещения РФ разрабатывает критерии и порядок выставления оценок за поведение, обязательно будет соблюден принцип объективности. Ведомство предлагает отнести выставление оценок за поведение к компетенции школ, общие требования к выставлению оценок - к министерству.