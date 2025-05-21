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Шойгу отметил, что наверху карьерной лестницы очень одиноко
21 мая 2025 / 18:18
Шойгу отметил, что наверху карьерной лестницы очень одиноко
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, почти 35 лет занимающий высокие посты в администрации страны, заявил об одиночестве, которое ждет на самом верху служебной лестницы.

Он отметил, что с годами "стал еще больше понимать тот гигантский груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга, тем более в рамках такого, как министр обороны". "Когда от твоего решения зависит многое, то ты принимаешь решение, ты отвечаешь за это решение, отвечаешь за реализацию. И чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливей он ощущает одиночество", - сказал секретарь Совбеза в интервью к фильму "Шойгу 70. Правила жизни", который был показан в эфире телеканала "Россия-24".

"Поверьте мне, там очень холодно и очень одиноко, поскольку ты принимаешь решение, ты отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого, если это сделано плохо. Естественно, ты понимаешь не только ответственность, но и ту вину", - указал он.

Шойгу также обратил внимание, что последние пять лет были очень насыщенными. "Они были очень непростыми и для меня, и для нашей страны", - добавил он. 

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