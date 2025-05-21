Лула да Силва намерен участвовать выборах президента Бразилии в 2026 году

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва при частном общении с однопартийцами из Партии трудящихся (PT) заявил о планах принять участие в выборах главы государства в 2026 году.

"Я буду баллотироваться в 2026 году. Проиграть эти выборы я могу только сам себе", - цитирует бразильского лидера газета Metrópoles. Вместе с тем он не объявлял официально о выдвижении своей кандидатуры.

По данным издания, Лула да Силва уже начал диалог с лидерами партии Бразильское демократическое движение (MDB), чтобы заручиться их поддержкой и увеличить шансы на переизбрание.

Одним из возможных оппонентов Лулы да Силвы на президентских выборах в 2026 году Metrópoles называет губернатора штата Сан-Паулу 49-летнего Тарсизиу Гомеса ди Фрейтаса, который был министром инфраструктуры в администрации экс-президента (2019-2022) Жаира Болсонару.

На выборах 2022 года Лула да Силва нанес поражение Болсонару, получив 50,9% голосов во втором туре. Он вступил в должность 1 января 2023 года.