Лавров: Россия ценит присутствие Пашиняна на параде Победы в Москве

РФ ценит личное присутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на параде на Красной площади в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с премьер-министром республики в Ереване. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД РФ.

"Хотел бы еще раз отметить наше совместное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ценим ваше личное присутствие на параде на Красной площади и последовавших мероприятиях. Отметили, как в самой Армении отмечается эта дата: "Сад памяти", "Бессмертный полк" и десяток других мероприятий", - указал глава российской дипломатии.

Он также выразил Пашиняну благодарность за нынешнюю встречу.