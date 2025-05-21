Гуцул останется под домашним арестом до 13 июня

Апелляционная палата Кишинева оставила без изменения меру пресечения главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул в виде домашнего ареста, в ходе которого может быть инициирована процедура ее отстранения от должности.

"Отклоняется как необоснованная апелляция адвокатов Сергея Морару и Натальи Байрам в отношении обвиненной Евгении Гуцул и сохраняется решение суда сектора Чеканы от 12 мая 2025 года, в соответствии с которым было одобрено ходатайство прокуроров о применении домашнего ареста", - следует из постановления суда.

Адвокат Сергей Морару при общении с журналистами заявил, что судьи не проявляют объективность при рассмотрении дела Гуцул. Сама политик отметила, что не сдается.

Адвокаты оспаривали решение о продлении ареста до 13 июня, которое было принято районным судом по ходатайству прокурора. Этот арест открывает путь для начала процедуры отстранения Гуцул от должности после 25 мая, когда истечет 60-дневный срок, как она не может исполнять свои обязанности на посту руководителя региона.